- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
142
盈利交易:
121 (85.21%)
亏损交易:
21 (14.79%)
最好交易:
82.98 USD
最差交易:
-98.85 USD
毛利:
1 951.45 USD (57 569 pips)
毛利亏损:
-162.42 USD (14 953 pips)
最大连续赢利:
19 (288.85 USD)
最大连续盈利:
296.87 USD (12)
夏普比率:
0.59
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
39.42%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.10
长期交易:
56 (39.44%)
短期交易:
86 (60.56%)
利润因子:
12.01
预期回报:
12.60 USD
平均利润:
16.13 USD
平均损失:
-7.73 USD
最大连续失误:
3 (-19.29 USD)
最大连续亏损:
-98.85 USD (1)
每月增长:
116.04%
年度预测:
1 407.95%
算法交易:
44%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
98.85 USD (4.31%)
相对跌幅:
结余:
4.31% (98.85 USD)
净值:
16.85% (333.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|15
|AUDNZD
|13
|GBPNZD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|7
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|3
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|373
|AUDJPY
|252
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|353
|AUDNZD
|85
|GBPNZD
|30
|GBPUSD
|219
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|44
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|93
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|12
|GBPCHF
|13
|EURGBP
|11
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|62
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|0
|EURNZD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|4.3K
|AUDJPY
|3.8K
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|3.5K
|AUDNZD
|1.4K
|GBPNZD
|497
|GBPUSD
|2.6K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-93
|CADJPY
|2.1K
|GBPAUD
|354
|EURJPY
|785
|GBPCHF
|498
|EURGBP
|416
|CHFJPY
|187
|GBPJPY
|966
|EURCAD
|300
|AUDCHF
|-7
|EURNZD
|159
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +82.98 USD
最差交易: -99 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +288.85 USD
最大连续亏损: -19.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Tickmill-Live
|0.00 × 8
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
JFD-Live02
|0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.00 × 1
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
BenchMark-Real
|0.00 × 2
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
FTMO-Server3
|0.00 × 2
FTMO-Server2
|0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
AM-Live2
|0.00 × 6
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
BCS-Real
|0.00 × 3
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
AAFX-Real
|0.00 × 4
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
Eightcap-Real
|0.00 × 1
Pepperstone-01
|0.00 × 10
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
每月30 USD
116%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
6
44%
142
85%
100%
12.01
12.60
USD
USD
17%
1:200