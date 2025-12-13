信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SmartEdge Trading
Mashal Khan

SmartEdge Trading

Mashal Khan
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 116%
Exness-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
142
盈利交易:
121 (85.21%)
亏损交易:
21 (14.79%)
最好交易:
82.98 USD
最差交易:
-98.85 USD
毛利:
1 951.45 USD (57 569 pips)
毛利亏损:
-162.42 USD (14 953 pips)
最大连续赢利:
19 (288.85 USD)
最大连续盈利:
296.87 USD (12)
夏普比率:
0.59
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
39.42%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.10
长期交易:
56 (39.44%)
短期交易:
86 (60.56%)
利润因子:
12.01
预期回报:
12.60 USD
平均利润:
16.13 USD
平均损失:
-7.73 USD
最大连续失误:
3 (-19.29 USD)
最大连续亏损:
-98.85 USD (1)
每月增长:
116.04%
年度预测:
1 407.95%
算法交易:
44%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
98.85 USD (4.31%)
相对跌幅:
结余:
4.31% (98.85 USD)
净值:
16.85% (333.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 21
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 15
AUDNZD 13
GBPNZD 11
GBPUSD 10
AUDCAD 7
NZDCAD 6
GBPCAD 5
CADJPY 5
GBPAUD 3
EURJPY 3
GBPCHF 2
EURGBP 2
CHFJPY 2
GBPJPY 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 373
AUDJPY 252
XAUUSD 167
EURUSD 353
AUDNZD 85
GBPNZD 30
GBPUSD 219
AUDCAD 34
NZDCAD 44
GBPCAD 31
CADJPY 93
GBPAUD 4
EURJPY 12
GBPCHF 13
EURGBP 11
CHFJPY 4
GBPJPY 62
EURCAD 2
AUDCHF 0
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 4.3K
AUDJPY 3.8K
XAUUSD 18K
EURUSD 3.5K
AUDNZD 1.4K
GBPNZD 497
GBPUSD 2.6K
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.2K
GBPCAD -93
CADJPY 2.1K
GBPAUD 354
EURJPY 785
GBPCHF 498
EURGBP 416
CHFJPY 187
GBPJPY 966
EURCAD 300
AUDCHF -7
EURNZD 159
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +82.98 USD
最差交易: -99 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +288.85 USD
最大连续亏损: -19.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live
0.00 × 8
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
BCS-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
AAFX-Real
0.00 × 4
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Eightcap-Real
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 10
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
539 更多...
没有评论
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 6.25% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.47% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
