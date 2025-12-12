SinyallerBölümler
Abdullah Uygar Tuna

Darwinex Zero

0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
529
Kârla kapanan işlemler:
417 (78.82%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (21.17%)
En iyi işlem:
963.54 USD
En kötü işlem:
-598.52 USD
Brüt kâr:
11 364.67 USD (117 498 pips)
Brüt zarar:
-7 681.97 USD (86 997 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (1 214.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 646.73 USD (18)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
488 (92.25%)
Satış işlemleri:
41 (7.75%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
6.96 USD
Ortalama kâr:
27.25 USD
Ortalama zarar:
-68.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-997.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 933.63 USD (5)
Aylık büyüme:
2.23%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
238.89 USD
Maksimum:
2 775.40 USD (2.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.01% (6.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 508
GBPUSD 15
EURUSD 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.6K
GBPUSD 66
EURUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
GBPUSD 2.7K
EURUSD 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +963.54 USD
En kötü işlem: -599 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 214.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -997.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.12.12 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex Zero
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
104K
USD
6
99%
529
78%
100%
1.47
6.96
USD
0%
1:200
