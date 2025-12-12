- 자본
- 축소
트레이드:
860
이익 거래:
678 (78.83%)
손실 거래:
182 (21.16%)
최고의 거래:
3 226.79 USD
최악의 거래:
-846.19 USD
총 수익:
32 352.25 USD (235 876 pips)
총 손실:
-15 724.56 USD (155 218 pips)
연속 최대 이익:
47 (1 214.79 USD)
연속 최대 이익:
7 084.21 USD (8)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
91.46%
최대 입금량:
94.87%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
89
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
5.99
롱(주식매수):
800 (93.02%)
숏(주식차입매도):
60 (6.98%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
19.33 USD
평균 이익:
47.72 USD
평균 손실:
-86.40 USD
연속 최대 손실:
8 (-997.31 USD)
연속 최대 손실:
-2 726.37 USD (4)
월별 성장률:
13.93%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
238.89 USD
최대한의:
2 775.40 USD (2.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.71% (2 775.40 USD)
자본금별:
17.05% (18 181.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|825
|GBPUSD
|22
|EURUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|16K
|GBPUSD
|95
|EURUSD
|38
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|75K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|2.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
117K
USD
USD
9
98%
860
78%
91%
2.05
19.33
USD
USD
17%
1:200