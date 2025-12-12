- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
708
Negociações com lucro:
565 (79.80%)
Negociações com perda:
143 (20.20%)
Melhor negociação:
963.54 USD
Pior negociação:
-598.52 USD
Lucro bruto:
15 397.94 USD (178 181 pips)
Perda bruta:
-8 826.73 USD (104 317 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (1 214.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 646.73 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
84.63%
Depósito máximo carregado:
24.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
87
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.37
Negociações longas:
663 (93.64%)
Negociações curtas:
45 (6.36%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
9.28 USD
Lucro médio:
27.25 USD
Perda média:
-61.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-997.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 933.63 USD (5)
Crescimento mensal:
4.34%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
238.89 USD
Máximo:
2 775.40 USD (2.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.71% (2 775.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.47% (484.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|681
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.5K
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|70K
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +963.54 USD
Pior negociação: -599 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 214.79 USD
Máxima perda consecutiva: -997.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
8
99%
708
79%
85%
1.74
9.28
USD
USD
3%
1:200