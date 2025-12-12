- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
529
Profit Trade:
417 (78.82%)
Loss Trade:
112 (21.17%)
Best Trade:
963.54 USD
Worst Trade:
-598.52 USD
Profitto lordo:
11 364.67 USD (117 498 pips)
Perdita lorda:
-7 681.97 USD (86 997 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (1 214.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 646.73 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
150
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
488 (92.25%)
Short Trade:
41 (7.75%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
6.96 USD
Profitto medio:
27.25 USD
Perdita media:
-68.59 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-997.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 933.63 USD (5)
Crescita mensile:
2.23%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
238.89 USD
Massimale:
2 775.40 USD (2.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.01% (6.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|508
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.6K
|GBPUSD
|66
|EURUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|GBPUSD
|2.7K
|EURUSD
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +963.54 USD
Worst Trade: -599 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 214.79 USD
Massima perdita consecutiva: -997.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
6
99%
529
78%
100%
1.47
6.96
USD
USD
0%
1:200