- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
693
盈利交易:
554 (79.94%)
亏损交易:
139 (20.06%)
最好交易:
963.54 USD
最差交易:
-598.52 USD
毛利:
15 217.08 USD (176 864 pips)
毛利亏损:
-8 702.64 USD (103 367 pips)
最大连续赢利:
47 (1 214.79 USD)
最大连续盈利:
2 646.73 USD (18)
夏普比率:
0.10
交易活动:
83.57%
最大入金加载:
24.41%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
85
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.35
长期交易:
648 (93.51%)
短期交易:
45 (6.49%)
利润因子:
1.75
预期回报:
9.40 USD
平均利润:
27.47 USD
平均损失:
-62.61 USD
最大连续失误:
8 (-997.31 USD)
最大连续亏损:
-1 933.63 USD (5)
每月增长:
4.38%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
238.89 USD
最大值:
2 775.40 USD (2.71%)
相对跌幅:
结余:
2.71% (2 775.40 USD)
净值:
0.47% (484.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|666
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.4K
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|69K
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +963.54 USD
最差交易: -599 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 214.79 USD
最大连续亏损: -997.31 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
8
99%
693
79%
84%
1.74
9.40
USD
USD
3%
1:200