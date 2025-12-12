- 成長
トレード:
708
利益トレード:
565 (79.80%)
損失トレード:
143 (20.20%)
ベストトレード:
963.54 USD
最悪のトレード:
-598.52 USD
総利益:
15 397.94 USD (178 181 pips)
総損失:
-8 826.73 USD (104 317 pips)
最大連続の勝ち:
47 (1 214.79 USD)
最大連続利益:
2 646.73 USD (18)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
84.63%
最大入金額:
24.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
87
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.37
長いトレード:
663 (93.64%)
短いトレード:
45 (6.36%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
9.28 USD
平均利益:
27.25 USD
平均損失:
-61.73 USD
最大連続の負け:
8 (-997.31 USD)
最大連続損失:
-1 933.63 USD (5)
月間成長:
4.34%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
238.89 USD
最大の:
2 775.40 USD (2.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.71% (2 775.40 USD)
エクイティによる:
0.47% (484.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|681
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.5K
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|70K
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +963.54 USD
最悪のトレード: -599 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 214.79 USD
最大連続損失: -997.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
レビューなし
