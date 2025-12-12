- Incremento
Total de Trades:
708
Transacciones Rentables:
565 (79.80%)
Transacciones Irrentables:
143 (20.20%)
Mejor transacción:
963.54 USD
Peor transacción:
-598.52 USD
Beneficio Bruto:
15 397.94 USD (178 181 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 826.73 USD (104 317 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (1 214.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 646.73 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
84.63%
Carga máxima del depósito:
24.41%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
87
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.37
Transacciones Largas:
663 (93.64%)
Transacciones Cortas:
45 (6.36%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
9.28 USD
Beneficio medio:
27.25 USD
Pérdidas medias:
-61.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-997.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 933.63 USD (5)
Crecimiento al mes:
4.34%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
238.89 USD
Máxima:
2 775.40 USD (2.71%)
Reducción relativa:
De balance:
2.71% (2 775.40 USD)
De fondos:
0.47% (484.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|681
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6.5K
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|70K
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +963.54 USD
Peor transacción: -599 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 214.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -997.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
No hay comentarios
