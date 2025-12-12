SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Darwinex Zero
Abdullah Uygar Tuna

Darwinex Zero

Abdullah Uygar Tuna
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 7%
Darwinex-Live-2
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
708
Transacciones Rentables:
565 (79.80%)
Transacciones Irrentables:
143 (20.20%)
Mejor transacción:
963.54 USD
Peor transacción:
-598.52 USD
Beneficio Bruto:
15 397.94 USD (178 181 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 826.73 USD (104 317 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (1 214.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 646.73 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
84.63%
Carga máxima del depósito:
24.41%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
87
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.37
Transacciones Largas:
663 (93.64%)
Transacciones Cortas:
45 (6.36%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
9.28 USD
Beneficio medio:
27.25 USD
Pérdidas medias:
-61.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-997.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 933.63 USD (5)
Crecimiento al mes:
4.34%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
238.89 USD
Máxima:
2 775.40 USD (2.71%)
Reducción relativa:
De balance:
2.71% (2 775.40 USD)
De fondos:
0.47% (484.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 681
GBPUSD 17
EURUSD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.5K
GBPUSD 72
EURUSD 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 70K
GBPUSD 3.2K
EURUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +963.54 USD
Peor transacción: -599 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 214.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -997.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.12 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Darwinex Zero
30 USD al mes
7%
0
0
USD
107K
USD
8
99%
708
79%
85%
1.74
9.28
USD
3%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.