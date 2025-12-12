SignaleKategorien
Abdullah Uygar Tuna

Darwinex Zero

Abdullah Uygar Tuna
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
727
Gewinntrades:
577 (79.36%)
Verlusttrades:
150 (20.63%)
Bester Trade:
963.54 USD
Schlechtester Trade:
-598.52 USD
Bruttoprofit:
15 800.40 USD (180 911 pips)
Bruttoverlust:
-9 168.45 USD (107 568 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (1 214.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 646.73 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
85.68%
Max deposit load:
24.41%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
81
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.39
Long-Positionen:
682 (93.81%)
Short-Positionen:
45 (6.19%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
9.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-997.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 933.63 USD (5)
Wachstum pro Monat :
4.13%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
238.89 USD
Maximaler:
2 775.40 USD (2.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.71% (2 775.40 USD)
Kapital:
1.00% (1 063.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 700
GBPUSD 17
EURUSD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.5K
GBPUSD 72
EURUSD 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 69K
GBPUSD 3.2K
EURUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +963.54 USD
Schlechtester Trade: -599 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 214.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -997.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Keine Bewertungen
2025.12.12 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
