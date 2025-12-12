- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
727
Gewinntrades:
577 (79.36%)
Verlusttrades:
150 (20.63%)
Bester Trade:
963.54 USD
Schlechtester Trade:
-598.52 USD
Bruttoprofit:
15 800.40 USD (180 911 pips)
Bruttoverlust:
-9 168.45 USD (107 568 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (1 214.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 646.73 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
85.68%
Max deposit load:
24.41%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
81
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.39
Long-Positionen:
682 (93.81%)
Short-Positionen:
45 (6.19%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
9.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-997.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 933.63 USD (5)
Wachstum pro Monat :
4.13%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
238.89 USD
Maximaler:
2 775.40 USD (2.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.71% (2 775.40 USD)
Kapital:
1.00% (1 063.83 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|700
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6.5K
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|69K
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +963.54 USD
Schlechtester Trade: -599 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 214.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -997.31 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
