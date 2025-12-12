СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Darwinex Zero
Abdullah Uygar Tuna

Darwinex Zero

Abdullah Uygar Tuna
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Darwinex-Live-2
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
692
Прибыльных трейдов:
554 (80.05%)
Убыточных трейдов:
138 (19.94%)
Лучший трейд:
963.54 USD
Худший трейд:
-598.52 USD
Общая прибыль:
15 217.08 USD (176 864 pips)
Общий убыток:
-8 690.66 USD (103 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (1 214.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 646.73 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
81.07%
Макс. загрузка депозита:
24.41%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.35
Длинных трейдов:
647 (93.50%)
Коротких трейдов:
45 (6.50%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
9.43 USD
Средняя прибыль:
27.47 USD
Средний убыток:
-62.98 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-997.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 933.63 USD (5)
Прирост в месяц:
4.40%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
238.89 USD
Максимальная:
2 775.40 USD (2.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (2 775.40 USD)
По эквити:
0.47% (484.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 665
GBPUSD 17
EURUSD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.4K
GBPUSD 72
EURUSD 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 69K
GBPUSD 3.2K
EURUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +963.54 USD
Худший трейд: -599 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 214.79 USD
Макс. убыток в серии: -997.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.12 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwinex Zero
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
107K
USD
7
99%
692
80%
81%
1.75
9.43
USD
3%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.