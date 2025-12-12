- Прирост
Всего трейдов:
692
Прибыльных трейдов:
554 (80.05%)
Убыточных трейдов:
138 (19.94%)
Лучший трейд:
963.54 USD
Худший трейд:
-598.52 USD
Общая прибыль:
15 217.08 USD (176 864 pips)
Общий убыток:
-8 690.66 USD (103 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (1 214.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 646.73 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
81.07%
Макс. загрузка депозита:
24.41%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.35
Длинных трейдов:
647 (93.50%)
Коротких трейдов:
45 (6.50%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
9.43 USD
Средняя прибыль:
27.47 USD
Средний убыток:
-62.98 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-997.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 933.63 USD (5)
Прирост в месяц:
4.40%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
238.89 USD
Максимальная:
2 775.40 USD (2.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (2 775.40 USD)
По эквити:
0.47% (484.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|665
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.4K
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|69K
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Нет отзывов
