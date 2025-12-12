- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
1.72 USD
En kötü işlem:
-0.40 USD
Brüt kâr:
8.42 USD (160 pips)
Brüt zarar:
-0.78 USD (5 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (2.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.55 USD (3)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
3.62%
Maks. mevduat yükü:
42.51%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
19.10
Alış işlemleri:
9 (75.00%)
Satış işlemleri:
3 (25.00%)
Kâr faktörü:
10.79
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-0.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.40 USD (1)
Aylık büyüme:
3.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.40 USD (0.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.20% (0.40 USD)
Varlığa göre:
7.30% (14.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|EURUSD
|3
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|99
|EURUSD
|28
|USDCAD
|34
|USDCHF
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.72 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.07 × 14
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ICMarkets-Live17
|0.17 × 30
|
JustForex-Live
|0.17 × 77
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Pepperstone-Demo01
|0.27 × 1441
|
ICMarkets-Live19
|0.27 × 311
|
TitanFX-04
|0.28 × 29
|
EightcapLtd-Real2
|0.28 × 60
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.33 × 244
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
1
100%
12
75%
4%
10.79
0.64
USD
USD
7%
1:500