SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LIFE5m2
Aleksei Nevskii

LIFE5m2

Aleksei Nevskii
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.72 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.35 USD (47 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (2.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.35 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.16
Attività di trading:
0.89%
Massimo carico di deposito:
10.01%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
37 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.27% (0.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.72 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.35 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real
0.00 × 4
FBS-Real-2
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 14
OrtegaCapital-Server
0.00 × 2
KTM-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 3
FXCC1-Live
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
MTCOOK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 5
JustForex-Live
0.00 × 9
RoboForexEU-ECN
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 6
FXPIG.com-NY7 LIVE
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 1
170 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 15:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LIFE5m2
30USD al mese
1%
0
0
USD
202
USD
1
100%
2
100%
1%
n/a
1.18
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.