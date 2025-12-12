- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.72 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.35 USD (47 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (2.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.35 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.16
Attività di trading:
0.89%
Massimo carico di deposito:
10.01%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
37 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.27% (0.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.72 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.35 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 14
|
OrtegaCapital-Server
|0.00 × 2
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 5
|
JustForex-Live
|0.00 × 9
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 6
|
FXPIG.com-NY7 LIVE
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
