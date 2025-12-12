리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 5 ICMarkets-Live24 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 8 BJPuhuizhongzhi-Live 0.00 × 1 ForexBrokerInc-Main 0.00 × 1 Axi-US07-Live 0.00 × 1 mForex-REAL 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 OrbexGlobal-Live 0.00 × 2 TopFXSC-Live Server 0.07 × 14 ECMarketsGlobalLLC-Live 0.12 × 17 UniverseWheel-Live 0.13 × 24 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 ICMarkets-Live17 0.17 × 30 JustForex-Live 0.17 × 77 Exness-Real3 0.24 × 17 IronFXBM-Real4 0.26 × 142 Pepperstone-Demo01 0.27 × 1441 ICMarkets-Live19 0.27 × 311 TitanFX-04 0.28 × 29 EightcapLtd-Real2 0.28 × 60 Exness-Real18 0.31 × 16 Tickmill-Live08 0.33 × 244 391 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오