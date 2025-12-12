- 자본
- 축소
트레이드:
66
이익 거래:
38 (57.57%)
손실 거래:
28 (42.42%)
최고의 거래:
11.63 USD
최악의 거래:
-9.84 USD
총 수익:
45.03 USD (721 pips)
총 손실:
-18.51 USD (213 pips)
연속 최대 이익:
6 (7.67 USD)
연속 최대 이익:
12.51 USD (2)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
11.78%
최대 입금량:
42.51%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.62
롱(주식매수):
55 (83.33%)
숏(주식차입매도):
11 (16.67%)
수익 요인:
2.43
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
1.19 USD
평균 손실:
-0.66 USD
연속 최대 손실:
4 (-0.42 USD)
연속 최대 손실:
-10.05 USD (2)
월별 성장률:
13.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.11 USD (4.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.66% (10.11 USD)
자본금별:
19.07% (40.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|22
|USDCAD
|21
|EURUSD
|13
|USDCHF
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|11
|USDCAD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|255
|USDCAD
|181
|EURUSD
|94
|USDCHF
|90
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.63 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +7.67 USD
연속 최대 손실: -0.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.07 × 14
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ICMarkets-Live17
|0.17 × 30
|
JustForex-Live
|0.17 × 77
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Pepperstone-Demo01
|0.27 × 1441
|
ICMarkets-Live19
|0.27 × 311
|
TitanFX-04
|0.28 × 29
|
EightcapLtd-Real2
|0.28 × 60
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.33 × 244
리뷰 없음
