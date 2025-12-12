- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
20 (64.51%)
Убыточных трейдов:
11 (35.48%)
Лучший трейд:
2.74 USD
Худший трейд:
-1.13 USD
Общая прибыль:
19.12 USD (324 pips)
Общий убыток:
-4.78 USD (21 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (2.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.48 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
27.01%
Макс. загрузка депозита:
42.51%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.76
Длинных трейдов:
24 (77.42%)
Коротких трейдов:
7 (22.58%)
Профит фактор:
4.00
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
0.96 USD
Средний убыток:
-0.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.12 USD (2)
Прирост в месяц:
7.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.12 USD (0.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.99% (2.12 USD)
По эквити:
19.07% (40.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|14
|USDJPY
|9
|EURUSD
|4
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|154
|USDJPY
|114
|EURUSD
|28
|USDCHF
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.74 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2.60 USD
Макс. убыток в серии: -2.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.07 × 14
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ICMarkets-Live17
|0.17 × 30
|
JustForex-Live
|0.17 × 77
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Pepperstone-Demo01
|0.27 × 1441
|
ICMarkets-Live19
|0.27 × 311
|
TitanFX-04
|0.28 × 29
|
EightcapLtd-Real2
|0.28 × 60
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.33 × 244
еще 391...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
2
100%
31
64%
27%
4.00
0.46
USD
USD
19%
1:500