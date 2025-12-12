- Incremento
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
21 (61.76%)
Transacciones Irrentables:
13 (38.24%)
Mejor transacción:
2.74 USD
Peor transacción:
-1.13 USD
Beneficio Bruto:
19.35 USD (331 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.12 USD (27 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (1.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.48 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
17.93%
Carga máxima del depósito:
42.51%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
6.71
Transacciones Largas:
26 (76.47%)
Transacciones Cortas:
8 (23.53%)
Factor de Beneficio:
3.78
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
0.92 USD
Pérdidas medias:
-0.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.12 USD (0.99%)
Reducción relativa:
De balance:
0.99% (2.12 USD)
De fondos:
19.07% (40.94 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCAD
|14
|USDJPY
|9
|EURUSD
|7
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCAD
|154
|USDJPY
|114
|EURUSD
|41
|USDCHF
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Mejor transacción: +2.74 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.07 × 14
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ICMarkets-Live17
|0.17 × 30
|
JustForex-Live
|0.17 × 77
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Pepperstone-Demo01
|0.27 × 1441
|
ICMarkets-Live19
|0.27 × 311
|
TitanFX-04
|0.28 × 29
|
EightcapLtd-Real2
|0.28 × 60
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.33 × 244
otros 391...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
3
100%
34
61%
18%
3.77
0.42
USD
USD
19%
1:500