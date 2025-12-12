- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
20 (64.51%)
亏损交易:
11 (35.48%)
最好交易:
2.74 USD
最差交易:
-1.13 USD
毛利:
19.12 USD (324 pips)
毛利亏损:
-4.78 USD (21 pips)
最大连续赢利:
4 (2.60 USD)
最大连续盈利:
4.48 USD (3)
夏普比率:
0.55
交易活动:
27.01%
最大入金加载:
42.51%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.76
长期交易:
24 (77.42%)
短期交易:
7 (22.58%)
利润因子:
4.00
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
0.96 USD
平均损失:
-0.43 USD
最大连续失误:
2 (-2.12 USD)
最大连续亏损:
-2.12 USD (2)
每月增长:
7.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.12 USD (0.99%)
相对跌幅:
结余:
0.99% (2.12 USD)
净值:
19.07% (40.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|14
|USDJPY
|9
|EURUSD
|4
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|154
|USDJPY
|114
|EURUSD
|28
|USDCHF
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.74 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2.60 USD
最大连续亏损: -2.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.07 × 14
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ICMarkets-Live17
|0.17 × 30
|
JustForex-Live
|0.17 × 77
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Pepperstone-Demo01
|0.27 × 1441
|
ICMarkets-Live19
|0.27 × 311
|
TitanFX-04
|0.28 × 29
|
EightcapLtd-Real2
|0.28 × 60
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.33 × 244
没有评论
