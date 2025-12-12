- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
21 (61.76%)
Negociações com perda:
13 (38.24%)
Melhor negociação:
2.74 USD
Pior negociação:
-1.13 USD
Lucro bruto:
19.35 USD (331 pips)
Perda bruta:
-5.12 USD (27 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.48 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
17.93%
Depósito máximo carregado:
42.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.71
Negociações longas:
26 (76.47%)
Negociações curtas:
8 (23.53%)
Fator de lucro:
3.78
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
0.92 USD
Perda média:
-0.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.12 USD (2)
Crescimento mensal:
7.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.12 USD (0.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.99% (2.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.07% (40.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|14
|USDJPY
|9
|EURUSD
|7
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|154
|USDJPY
|114
|EURUSD
|41
|USDCHF
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.74 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1.97 USD
Máxima perda consecutiva: -2.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.07 × 14
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ICMarkets-Live17
|0.17 × 30
|
JustForex-Live
|0.17 × 77
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Pepperstone-Demo01
|0.27 × 1441
|
ICMarkets-Live19
|0.27 × 311
|
TitanFX-04
|0.28 × 29
|
EightcapLtd-Real2
|0.28 × 60
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.33 × 244
Sem comentários
