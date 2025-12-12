- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
21 (61.76%)
損失トレード:
13 (38.24%)
ベストトレード:
2.74 USD
最悪のトレード:
-1.13 USD
総利益:
19.35 USD (331 pips)
総損失:
-5.12 USD (27 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1.97 USD)
最大連続利益:
4.48 USD (3)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
17.93%
最大入金額:
42.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
6.71
長いトレード:
26 (76.47%)
短いトレード:
8 (23.53%)
プロフィットファクター:
3.78
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
0.92 USD
平均損失:
-0.39 USD
最大連続の負け:
2 (-2.12 USD)
最大連続損失:
-2.12 USD (2)
月間成長:
7.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.12 USD (0.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.99% (2.12 USD)
エクイティによる:
19.07% (40.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|14
|USDJPY
|9
|EURUSD
|7
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|154
|USDJPY
|114
|EURUSD
|41
|USDCHF
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.74 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1.97 USD
最大連続損失: -2.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.07 × 14
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ICMarkets-Live17
|0.17 × 30
|
JustForex-Live
|0.17 × 77
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Pepperstone-Demo01
|0.27 × 1441
|
ICMarkets-Live19
|0.27 × 311
|
TitanFX-04
|0.28 × 29
|
EightcapLtd-Real2
|0.28 × 60
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.33 × 244
