- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
1 548.70 USD
En kötü işlem:
-256.90 USD
Brüt kâr:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Brüt zarar:
-330.60 USD (3 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (5 055.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 055.70 USD (5)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.57
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
15.57
Beklenen getiri:
601.96 USD
Ortalama kâr:
857.72 USD
Ortalama zarar:
-165.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-330.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-330.60 USD (2)
Aylık büyüme:
12.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
240.00 USD
Maksimum:
330.60 USD (0.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPUSD
|2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.7K
|GBPUSD
|105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|GBPUSD
|1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 548.70 USD
En kötü işlem: -257 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 055.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -330.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
LCG-Live2
|0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
Exness-Real27
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
Exness-Real9
|0.00 × 35
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 6
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
Exness-Real
|0.47 × 129
Exness-Real36
|1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
|1.11 × 27
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
|1.76 × 38
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
ICMarketsSC-Live26
|4.17 × 6
