Muhammad Hanapi

Market Signal

Muhammad Hanapi
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
1 548.70 USD
En kötü işlem:
-256.90 USD
Brüt kâr:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Brüt zarar:
-330.60 USD (3 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (5 055.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 055.70 USD (5)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.57
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
15.57
Beklenen getiri:
601.96 USD
Ortalama kâr:
857.72 USD
Ortalama zarar:
-165.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-330.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-330.60 USD (2)
Aylık büyüme:
12.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
240.00 USD
Maksimum:
330.60 USD (0.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.7K
GBPUSD 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 47K
GBPUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 548.70 USD
En kötü işlem: -257 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 055.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -330.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LCG-Live2
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
Exness-Real27
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 6
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.11 × 27
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.76 × 38
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
ICMarketsSC-Live26
4.17 × 6
7 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.81% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
