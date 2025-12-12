Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LCG-Live2 0.00 × 1 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 19 Axi-US05-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 7 Tickmill-Live09 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 9 Exness-Real27 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 Exness-Real9 0.00 × 35 TickmillUK-Live03 0.00 × 4 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live03 0.33 × 6 ECMarkets-Live05 0.41 × 27 Exness-Real 0.47 × 129 Exness-Real36 1.09 × 260 SalmaMarkets-Live 1.11 × 27 CXMTradingLtd-Real 1.69 × 13 CapitalPointTrading-Live29 1.76 × 38 Axi.SVG-US10-Live 2.14 × 44 Tickmill-Live05 2.40 × 727 Coinexx-Demo 3.78 × 36 ICMarketsSC-Live26 4.17 × 6 7 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou