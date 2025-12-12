SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Market Signal
Muhammad Hanapi

Market Signal

Muhammad Hanapi
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
SalmaMarkets-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
6 (75.00%)
Perte trades:
2 (25.00%)
Meilleure transaction:
1 548.70 USD
Pire transaction:
-256.90 USD
Bénéfice brut:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Perte brute:
-330.60 USD (3 305 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (5 055.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 055.70 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.87
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
14.57
Longs trades:
7 (87.50%)
Courts trades:
1 (12.50%)
Facteur de profit:
15.57
Rendement attendu:
601.96 USD
Bénéfice moyen:
857.72 USD
Perte moyenne:
-165.30 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-330.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-330.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
240.00 USD
Maximal:
330.60 USD (0.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 6
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.7K
GBPUSD 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 47K
GBPUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 548.70 USD
Pire transaction: -257 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5 055.70 USD
Perte consécutive maximale: -330.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LCG-Live2
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
Exness-Real27
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 6
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.11 × 27
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.76 × 38
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
ICMarketsSC-Live26
4.17 × 6
7 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.81% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire