СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Market Signal
Muhammad Hanapi

Market Signal

Muhammad Hanapi
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 13%
SalmaMarkets-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
1 548.70 USD
Худший трейд:
-256.90 USD
Общая прибыль:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Общий убыток:
-330.60 USD (3 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (5 055.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 055.70 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
14.57
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
15.57
Мат. ожидание:
601.96 USD
Средняя прибыль:
857.72 USD
Средний убыток:
-165.30 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-330.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-330.60 USD (2)
Прирост в месяц:
12.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
240.00 USD
Максимальная:
330.60 USD (0.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.88% (330.60 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 6
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.7K
GBPUSD 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 47K
GBPUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 548.70 USD
Худший трейд: -257 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5 055.70 USD
Макс. убыток в серии: -330.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 6
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.11 × 27
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.70 × 63
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
еще 13...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 07:57
Share of trading days is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.81% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика