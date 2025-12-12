- 成长
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
1 548.70 USD
最差交易:
-256.90 USD
毛利:
5 146.30 USD (51 461 pips)
毛利亏损:
-330.60 USD (3 305 pips)
最大连续赢利:
5 (5 055.70 USD)
最大连续盈利:
5 055.70 USD (5)
夏普比率:
0.87
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
14.57
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
15.57
预期回报:
601.96 USD
平均利润:
857.72 USD
平均损失:
-165.30 USD
最大连续失误:
2 (-330.60 USD)
最大连续亏损:
-330.60 USD (2)
每月增长:
12.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
240.00 USD
最大值:
330.60 USD (0.88%)
相对跌幅:
结余:
0.88% (330.60 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.7K
|GBPUSD
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|47K
|GBPUSD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 548.70 USD
最差交易: -257 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5 055.70 USD
最大连续亏损: -330.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 6
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 17
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.11 × 27
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.70 × 63
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
