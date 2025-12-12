SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Market Signal
Muhammad Hanapi

Market Signal

Muhammad Hanapi
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 13%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
6 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (25.00%)
Mejor transacción:
1 548.70 USD
Peor transacción:
-256.90 USD
Beneficio Bruto:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Pérdidas Brutas:
-330.60 USD (3 305 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (5 055.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 055.70 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.87
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
14.57
Transacciones Largas:
7 (87.50%)
Transacciones Cortas:
1 (12.50%)
Factor de Beneficio:
15.57
Beneficio Esperado:
601.96 USD
Beneficio medio:
857.72 USD
Pérdidas medias:
-165.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-330.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-330.60 USD (2)
Crecimiento al mes:
12.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
240.00 USD
Máxima:
330.60 USD (0.88%)
Reducción relativa:
De balance:
0.88% (330.60 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 6
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.7K
GBPUSD 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 47K
GBPUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 548.70 USD
Peor transacción: -257 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5 055.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -330.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 6
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.11 × 27
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.70 × 63
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 07:57
Share of trading days is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.81% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
