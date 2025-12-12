- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
6 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (25.00%)
Mejor transacción:
1 548.70 USD
Peor transacción:
-256.90 USD
Beneficio Bruto:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Pérdidas Brutas:
-330.60 USD (3 305 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (5 055.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 055.70 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.87
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
14.57
Transacciones Largas:
7 (87.50%)
Transacciones Cortas:
1 (12.50%)
Factor de Beneficio:
15.57
Beneficio Esperado:
601.96 USD
Beneficio medio:
857.72 USD
Pérdidas medias:
-165.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-330.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-330.60 USD (2)
Crecimiento al mes:
12.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
240.00 USD
Máxima:
330.60 USD (0.88%)
Reducción relativa:
De balance:
0.88% (330.60 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.7K
|GBPUSD
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|47K
|GBPUSD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 548.70 USD
Peor transacción: -257 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5 055.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -330.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 6
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 17
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.11 × 27
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.70 × 63
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
No hay comentarios