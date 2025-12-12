SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Market Signal
Muhammad Hanapi

Market Signal

Muhammad Hanapi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 13%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
6 (75.00%)
Verlusttrades:
2 (25.00%)
Bester Trade:
1 548.70 USD
Schlechtester Trade:
-256.90 USD
Bruttoprofit:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Bruttoverlust:
-330.60 USD (3 305 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (5 055.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 055.70 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.87
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
14.57
Long-Positionen:
7 (87.50%)
Short-Positionen:
1 (12.50%)
Profit-Faktor:
15.57
Mathematische Gewinnerwartung:
601.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
857.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-165.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-330.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-330.60 USD (2)
Wachstum pro Monat :
12.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
240.00 USD
Maximaler:
330.60 USD (0.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.88% (330.60 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 6
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.7K
GBPUSD 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 47K
GBPUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 548.70 USD
Schlechtester Trade: -257 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 055.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -330.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LCG-Live2
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 6
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.11 × 27
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.70 × 63
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
noch 13 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 07:57
Share of trading days is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.81% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
