- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
6 (75.00%)
Verlusttrades:
2 (25.00%)
Bester Trade:
1 548.70 USD
Schlechtester Trade:
-256.90 USD
Bruttoprofit:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Bruttoverlust:
-330.60 USD (3 305 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (5 055.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 055.70 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.87
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
14.57
Long-Positionen:
7 (87.50%)
Short-Positionen:
1 (12.50%)
Profit-Faktor:
15.57
Mathematische Gewinnerwartung:
601.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
857.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-165.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-330.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-330.60 USD (2)
Wachstum pro Monat :
12.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
240.00 USD
Maximaler:
330.60 USD (0.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.88% (330.60 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.7K
|GBPUSD
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|47K
|GBPUSD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 548.70 USD
Schlechtester Trade: -257 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 055.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -330.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 6
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 17
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.11 × 27
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.70 × 63
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
