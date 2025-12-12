- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
1 548.70 USD
Pior negociação:
-256.90 USD
Lucro bruto:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Perda bruta:
-330.60 USD (3 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (5 055.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 055.70 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
14.57
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
15.57
Valor esperado:
601.96 USD
Lucro médio:
857.72 USD
Perda média:
-165.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-330.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-330.60 USD (2)
Crescimento mensal:
12.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
240.00 USD
Máximo:
330.60 USD (0.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.88% (330.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.7K
|GBPUSD
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|47K
|GBPUSD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 6
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 17
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.11 × 27
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.70 × 63
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
13 mais ...
