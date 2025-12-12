SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Market Signal
Muhammad Hanapi

Market Signal

Muhammad Hanapi
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
SalmaMarkets-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
1 548.70 USD
Pior negociação:
-256.90 USD
Lucro bruto:
5 146.30 USD (51 461 pips)
Perda bruta:
-330.60 USD (3 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (5 055.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 055.70 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
14.57
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
15.57
Valor esperado:
601.96 USD
Lucro médio:
857.72 USD
Perda média:
-165.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-330.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-330.60 USD (2)
Crescimento mensal:
12.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
240.00 USD
Máximo:
330.60 USD (0.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.88% (330.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 6
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.7K
GBPUSD 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 47K
GBPUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 548.70 USD
Pior negociação: -257 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5 055.70 USD
Máxima perda consecutiva: -330.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 6
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.11 × 27
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.70 × 63
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
13 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 07:57
Share of trading days is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.81% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar