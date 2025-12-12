シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Market Signal
Muhammad Hanapi

Market Signal

Muhammad Hanapi
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 13%
SalmaMarkets-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
1 548.70 USD
最悪のトレード:
-256.90 USD
総利益:
5 146.30 USD (51 461 pips)
総損失:
-330.60 USD (3 305 pips)
最大連続の勝ち:
5 (5 055.70 USD)
最大連続利益:
5 055.70 USD (5)
シャープレシオ:
0.87
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
14.57
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
15.57
期待されたペイオフ:
601.96 USD
平均利益:
857.72 USD
平均損失:
-165.30 USD
最大連続の負け:
2 (-330.60 USD)
最大連続損失:
-330.60 USD (2)
月間成長:
12.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
240.00 USD
最大の:
330.60 USD (0.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.88% (330.60 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 6
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.7K
GBPUSD 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 47K
GBPUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 548.70 USD
最悪のトレード: -257 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5 055.70 USD
最大連続損失: -330.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LCG-Live2
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 6
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 17
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.11 × 27
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.70 × 63
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 36
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
13 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 07:57
Share of trading days is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.81% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録