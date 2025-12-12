- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
1 548.70 USD
最悪のトレード:
-256.90 USD
総利益:
5 146.30 USD (51 461 pips)
総損失:
-330.60 USD (3 305 pips)
最大連続の勝ち:
5 (5 055.70 USD)
最大連続利益:
5 055.70 USD (5)
シャープレシオ:
0.87
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
14.57
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
15.57
期待されたペイオフ:
601.96 USD
平均利益:
857.72 USD
平均損失:
-165.30 USD
最大連続の負け:
2 (-330.60 USD)
最大連続損失:
-330.60 USD (2)
月間成長:
12.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
240.00 USD
最大の:
330.60 USD (0.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.88% (330.60 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.7K
|GBPUSD
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|47K
|GBPUSD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 548.70 USD
最悪のトレード: -257 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5 055.70 USD
最大連続損失: -330.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 6
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 17
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.11 × 27
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.70 × 63
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 36
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
