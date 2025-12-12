- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
128 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (34.69%)
En iyi işlem:
170.93 USD
En kötü işlem:
-148.10 USD
Brüt kâr:
1 302.58 USD (1 858 989 pips)
Brüt zarar:
-979.00 USD (1 737 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (87.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.29 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.78%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
84 (42.86%)
Satış işlemleri:
112 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
10.18 USD
Ortalama zarar:
-14.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-82.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.06 USD (3)
Aylık büyüme:
10.67%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
276.32 USD
Maksimum:
276.32 USD (9.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|169
|USDJPY
|20
|XAUUSD
|7
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|52
|USDJPY
|289
|XAUUSD
|-17
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|141K
|USDJPY
|1.5K
|XAUUSD
|-21K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +170.93 USD
En kötü işlem: -148 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +87.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
