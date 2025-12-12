SinyallerBölümler
Mohamed Ibrahim Ragheb Younes

The Magic ONE

Mohamed Ibrahim Ragheb Younes
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
128 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (34.69%)
En iyi işlem:
170.93 USD
En kötü işlem:
-148.10 USD
Brüt kâr:
1 302.58 USD (1 858 989 pips)
Brüt zarar:
-979.00 USD (1 737 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (87.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.29 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.78%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
84 (42.86%)
Satış işlemleri:
112 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
10.18 USD
Ortalama zarar:
-14.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-82.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.06 USD (3)
Aylık büyüme:
10.67%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
276.32 USD
Maksimum:
276.32 USD (9.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 169
USDJPY 20
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 52
USDJPY 289
XAUUSD -17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 141K
USDJPY 1.5K
XAUUSD -21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +170.93 USD
En kötü işlem: -148 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +87.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
İnceleme yok
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
