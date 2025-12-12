- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
128 (65.30%)
Loss Trade:
68 (34.69%)
Best Trade:
170.93 USD
Worst Trade:
-148.10 USD
Profitto lordo:
1 302.58 USD (1 858 989 pips)
Perdita lorda:
-979.00 USD (1 737 273 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (87.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.29 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.78%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
84 (42.86%)
Short Trade:
112 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
10.18 USD
Perdita media:
-14.40 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-82.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.06 USD (3)
Crescita mensile:
10.67%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
276.32 USD
Massimale:
276.32 USD (9.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|169
|USDJPY
|20
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|52
|USDJPY
|289
|XAUUSD
|-17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|141K
|USDJPY
|1.5K
|XAUUSD
|-21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +170.93 USD
Worst Trade: -148 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +87.16 USD
Massima perdita consecutiva: -82.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
4
2%
196
65%
100%
1.33
1.65
USD
USD
0%
1:200