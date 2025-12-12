SegnaliSezioni
Mohamed Ibrahim Ragheb Younes

The Magic ONE

Mohamed Ibrahim Ragheb Younes
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
128 (65.30%)
Loss Trade:
68 (34.69%)
Best Trade:
170.93 USD
Worst Trade:
-148.10 USD
Profitto lordo:
1 302.58 USD (1 858 989 pips)
Perdita lorda:
-979.00 USD (1 737 273 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (87.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.29 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.78%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
84 (42.86%)
Short Trade:
112 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
10.18 USD
Perdita media:
-14.40 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-82.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.06 USD (3)
Crescita mensile:
10.67%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
276.32 USD
Massimale:
276.32 USD (9.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 169
USDJPY 20
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 52
USDJPY 289
XAUUSD -17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 141K
USDJPY 1.5K
XAUUSD -21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +170.93 USD
Worst Trade: -148 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +87.16 USD
Massima perdita consecutiva: -82.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Magic ONE
30USD al mese
0%
0
0
USD
3K
USD
4
2%
196
65%
100%
1.33
1.65
USD
0%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.