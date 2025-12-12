- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
214
Gewinntrades:
138 (64.48%)
Verlusttrades:
76 (35.51%)
Bester Trade:
202.97 USD
Schlechtester Trade:
-148.40 USD
Bruttoprofit:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
Bruttoverlust:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (87.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
263.32 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
35.44%
Max deposit load:
11.78%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.92
Long-Positionen:
90 (42.06%)
Short-Positionen:
124 (57.94%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
2.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-82.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-234.06 USD (3)
Wachstum pro Monat :
11.78%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
276.32 USD
Maximaler:
276.32 USD (9.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.21% (276.32 USD)
Kapital:
3.23% (97.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|176
|USDJPY
|31
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-101
|USDJPY
|649
|XAUUSD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-11K
|USDJPY
|3K
|XAUUSD
|-21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +202.97 USD
Schlechtester Trade: -148 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +87.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.49 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
