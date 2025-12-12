SignaleKategorien
Mohamed Ibrahim Ragheb Younes

The Magic ONE

Mohamed Ibrahim Ragheb Younes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
214
Gewinntrades:
138 (64.48%)
Verlusttrades:
76 (35.51%)
Bester Trade:
202.97 USD
Schlechtester Trade:
-148.40 USD
Bruttoprofit:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
Bruttoverlust:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (87.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
263.32 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
35.44%
Max deposit load:
11.78%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.92
Long-Positionen:
90 (42.06%)
Short-Positionen:
124 (57.94%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
2.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-82.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-234.06 USD (3)
Wachstum pro Monat :
11.78%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
276.32 USD
Maximaler:
276.32 USD (9.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.21% (276.32 USD)
Kapital:
3.23% (97.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 176
USDJPY 31
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -101
USDJPY 649
XAUUSD -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -11K
USDJPY 3K
XAUUSD -21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +202.97 USD
Schlechtester Trade: -148 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +87.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.49 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
