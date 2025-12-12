- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
214
利益トレード:
138 (64.48%)
損失トレード:
76 (35.51%)
ベストトレード:
202.97 USD
最悪のトレード:
-148.40 USD
総利益:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
総損失:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
最大連続の勝ち:
17 (87.16 USD)
最大連続利益:
263.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
35.44%
最大入金額:
11.78%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.92
長いトレード:
90 (42.06%)
短いトレード:
124 (57.94%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
2.48 USD
平均利益:
14.18 USD
平均損失:
-18.75 USD
最大連続の負け:
6 (-82.84 USD)
最大連続損失:
-234.06 USD (3)
月間成長:
16.54%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
276.32 USD
最大の:
276.32 USD (9.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.21% (276.32 USD)
エクイティによる:
3.23% (97.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|176
|USDJPY
|31
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-101
|USDJPY
|649
|XAUUSD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-11K
|USDJPY
|3K
|XAUUSD
|-21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +202.97 USD
最悪のトレード: -148 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +87.16 USD
最大連続損失: -82.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
18%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
6
5%
214
64%
35%
1.37
2.48
USD
USD
9%
1:200