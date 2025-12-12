シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / The Magic ONE
Mohamed Ibrahim Ragheb Younes

The Magic ONE

Mohamed Ibrahim Ragheb Younes
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
Exness-MT5Real31
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
214
利益トレード:
138 (64.48%)
損失トレード:
76 (35.51%)
ベストトレード:
202.97 USD
最悪のトレード:
-148.40 USD
総利益:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
総損失:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
最大連続の勝ち:
17 (87.16 USD)
最大連続利益:
263.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
35.44%
最大入金額:
11.78%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.92
長いトレード:
90 (42.06%)
短いトレード:
124 (57.94%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
2.48 USD
平均利益:
14.18 USD
平均損失:
-18.75 USD
最大連続の負け:
6 (-82.84 USD)
最大連続損失:
-234.06 USD (3)
月間成長:
16.54%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
276.32 USD
最大の:
276.32 USD (9.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.21% (276.32 USD)
エクイティによる:
3.23% (97.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 176
USDJPY 31
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -101
USDJPY 649
XAUUSD -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -11K
USDJPY 3K
XAUUSD -21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +202.97 USD
最悪のトレード: -148 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +87.16 USD
最大連続損失: -82.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
The Magic ONE
30 USD/月
18%
0
0
USD
3K
USD
6
5%
214
64%
35%
1.37
2.48
USD
9%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください