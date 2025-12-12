- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
214
盈利交易:
138 (64.48%)
亏损交易:
76 (35.51%)
最好交易:
202.97 USD
最差交易:
-148.40 USD
毛利:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
毛利亏损:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
最大连续赢利:
17 (87.16 USD)
最大连续盈利:
263.32 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
35.44%
最大入金加载:
11.78%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.92
长期交易:
90 (42.06%)
短期交易:
124 (57.94%)
利润因子:
1.37
预期回报:
2.48 USD
平均利润:
14.18 USD
平均损失:
-18.75 USD
最大连续失误:
6 (-82.84 USD)
最大连续亏损:
-234.06 USD (3)
每月增长:
17.56%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
276.32 USD
最大值:
276.32 USD (9.21%)
相对跌幅:
结余:
9.21% (276.32 USD)
净值:
3.23% (97.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|176
|USDJPY
|31
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-101
|USDJPY
|649
|XAUUSD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-11K
|USDJPY
|3K
|XAUUSD
|-21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +202.97 USD
最差交易: -148 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +87.16 USD
最大连续亏损: -82.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
