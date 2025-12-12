- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
138 (64.48%)
Negociações com perda:
76 (35.51%)
Melhor negociação:
202.97 USD
Pior negociação:
-148.40 USD
Lucro bruto:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
Perda bruta:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (87.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
263.32 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
35.44%
Depósito máximo carregado:
11.78%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.92
Negociações longas:
90 (42.06%)
Negociações curtas:
124 (57.94%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
2.48 USD
Lucro médio:
14.18 USD
Perda média:
-18.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-82.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-234.06 USD (3)
Crescimento mensal:
16.54%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
276.32 USD
Máximo:
276.32 USD (9.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.21% (276.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.23% (97.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|176
|USDJPY
|31
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-101
|USDJPY
|649
|XAUUSD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-11K
|USDJPY
|3K
|XAUUSD
|-21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +202.97 USD
Pior negociação: -148 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +87.16 USD
Máxima perda consecutiva: -82.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
