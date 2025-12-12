SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / The Magic ONE
Mohamed Ibrahim Ragheb Younes

The Magic ONE

Mohamed Ibrahim Ragheb Younes
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
138 (64.48%)
Negociações com perda:
76 (35.51%)
Melhor negociação:
202.97 USD
Pior negociação:
-148.40 USD
Lucro bruto:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
Perda bruta:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (87.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
263.32 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
35.44%
Depósito máximo carregado:
11.78%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.92
Negociações longas:
90 (42.06%)
Negociações curtas:
124 (57.94%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
2.48 USD
Lucro médio:
14.18 USD
Perda média:
-18.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-82.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-234.06 USD (3)
Crescimento mensal:
16.54%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
276.32 USD
Máximo:
276.32 USD (9.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.21% (276.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.23% (97.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 176
USDJPY 31
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -101
USDJPY 649
XAUUSD -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -11K
USDJPY 3K
XAUUSD -21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +202.97 USD
Pior negociação: -148 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +87.16 USD
Máxima perda consecutiva: -82.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
The Magic ONE
30 USD por mês
18%
0
0
USD
3K
USD
6
5%
214
64%
35%
1.37
2.48
USD
9%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.