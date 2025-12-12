СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / The Magic ONE
Mohamed Ibrahim Ragheb Younes

The Magic ONE

Mohamed Ibrahim Ragheb Younes
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
138 (64.48%)
Убыточных трейдов:
76 (35.51%)
Лучший трейд:
202.97 USD
Худший трейд:
-148.40 USD
Общая прибыль:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
Общий убыток:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (87.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
35.44%
Макс. загрузка депозита:
11.78%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.92
Длинных трейдов:
90 (42.06%)
Коротких трейдов:
124 (57.94%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
2.48 USD
Средняя прибыль:
14.18 USD
Средний убыток:
-18.75 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-82.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.06 USD (3)
Прирост в месяц:
17.56%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
276.32 USD
Максимальная:
276.32 USD (9.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.21% (276.32 USD)
По эквити:
3.23% (97.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 176
USDJPY 31
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -101
USDJPY 649
XAUUSD -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -11K
USDJPY 3K
XAUUSD -21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +202.97 USD
Худший трейд: -148 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +87.16 USD
Макс. убыток в серии: -82.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
27.00 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
Нет отзывов
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Magic ONE
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
3.2K
USD
6
5%
214
64%
35%
1.37
2.48
USD
9%
1:200
