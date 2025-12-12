- Прирост
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
138 (64.48%)
Убыточных трейдов:
76 (35.51%)
Лучший трейд:
202.97 USD
Худший трейд:
-148.40 USD
Общая прибыль:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
Общий убыток:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (87.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
35.44%
Макс. загрузка депозита:
11.78%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.92
Длинных трейдов:
90 (42.06%)
Коротких трейдов:
124 (57.94%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
2.48 USD
Средняя прибыль:
14.18 USD
Средний убыток:
-18.75 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-82.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.06 USD (3)
Прирост в месяц:
17.56%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
276.32 USD
Максимальная:
276.32 USD (9.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.21% (276.32 USD)
По эквити:
3.23% (97.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|176
|USDJPY
|31
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-101
|USDJPY
|649
|XAUUSD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-11K
|USDJPY
|3K
|XAUUSD
|-21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +202.97 USD
Худший трейд: -148 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +87.16 USD
Макс. убыток в серии: -82.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|27.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
