트레이드:
220
이익 거래:
140 (63.63%)
손실 거래:
80 (36.36%)
최고의 거래:
202.97 USD
최악의 거래:
-148.40 USD
총 수익:
1 958.68 USD (1 993 532 pips)
총 손실:
-1 518.26 USD (2 019 460 pips)
연속 최대 이익:
17 (87.16 USD)
연속 최대 이익:
263.32 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
13.75%
최대 입금량:
11.78%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.59
롱(주식매수):
95 (43.18%)
숏(주식차입매도):
125 (56.82%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
2.00 USD
평균 이익:
13.99 USD
평균 손실:
-18.98 USD
연속 최대 손실:
6 (-82.84 USD)
연속 최대 손실:
-234.06 USD (3)
월별 성장률:
-1.45%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
276.32 USD
최대한의:
276.32 USD (9.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.21% (276.32 USD)
자본금별:
3.23% (97.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|181
|USDJPY
|32
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-100
|USDJPY
|557
|XAUUSD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-7.5K
|USDJPY
|2.7K
|XAUUSD
|-21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
최고의 거래: +202.97 USD
최악의 거래: -148 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +87.16 USD
연속 최대 손실: -82.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
VantageInternational-Live 14
|12.43 × 7
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
리뷰 없음
