Mohamed Ibrahim Ragheb Younes

The Magic ONE

Mohamed Ibrahim Ragheb Younes
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
220
이익 거래:
140 (63.63%)
손실 거래:
80 (36.36%)
최고의 거래:
202.97 USD
최악의 거래:
-148.40 USD
총 수익:
1 958.68 USD (1 993 532 pips)
총 손실:
-1 518.26 USD (2 019 460 pips)
연속 최대 이익:
17 (87.16 USD)
연속 최대 이익:
263.32 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
13.75%
최대 입금량:
11.78%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.59
롱(주식매수):
95 (43.18%)
숏(주식차입매도):
125 (56.82%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
2.00 USD
평균 이익:
13.99 USD
평균 손실:
-18.98 USD
연속 최대 손실:
6 (-82.84 USD)
연속 최대 손실:
-234.06 USD (3)
월별 성장률:
-1.45%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
276.32 USD
최대한의:
276.32 USD (9.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.21% (276.32 USD)
자본금별:
3.23% (97.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 181
USDJPY 32
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -100
USDJPY 557
XAUUSD -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -7.5K
USDJPY 2.7K
XAUUSD -21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +202.97 USD
최악의 거래: -148 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +87.16 USD
연속 최대 손실: -82.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
VantageInternational-Live 14
12.43 × 7
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
리뷰 없음
2026.01.11 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 14:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.