SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / The Magic ONE
Mohamed Ibrahim Ragheb Younes

The Magic ONE

Mohamed Ibrahim Ragheb Younes
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 18%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
214
Transacciones Rentables:
138 (64.48%)
Transacciones Irrentables:
76 (35.51%)
Mejor transacción:
202.97 USD
Peor transacción:
-148.40 USD
Beneficio Bruto:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (87.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
263.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
35.44%
Carga máxima del depósito:
11.78%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.92
Transacciones Largas:
90 (42.06%)
Transacciones Cortas:
124 (57.94%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
2.48 USD
Beneficio medio:
14.18 USD
Pérdidas medias:
-18.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-82.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-234.06 USD (3)
Crecimiento al mes:
16.54%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
276.32 USD
Máxima:
276.32 USD (9.21%)
Reducción relativa:
De balance:
9.21% (276.32 USD)
De fondos:
3.23% (97.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 176
USDJPY 31
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -101
USDJPY 649
XAUUSD -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -11K
USDJPY 3K
XAUUSD -21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +202.97 USD
Peor transacción: -148 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +87.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Magic ONE
30 USD al mes
18%
0
0
USD
3K
USD
6
5%
214
64%
35%
1.37
2.48
USD
9%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.