Total de Trades:
214
Transacciones Rentables:
138 (64.48%)
Transacciones Irrentables:
76 (35.51%)
Mejor transacción:
202.97 USD
Peor transacción:
-148.40 USD
Beneficio Bruto:
1 956.19 USD (1 985 228 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 424.75 USD (2 014 587 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (87.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
263.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
35.44%
Carga máxima del depósito:
11.78%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.92
Transacciones Largas:
90 (42.06%)
Transacciones Cortas:
124 (57.94%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
2.48 USD
Beneficio medio:
14.18 USD
Pérdidas medias:
-18.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-82.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-234.06 USD (3)
Crecimiento al mes:
16.54%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
276.32 USD
Máxima:
276.32 USD (9.21%)
Reducción relativa:
De balance:
9.21% (276.32 USD)
De fondos:
3.23% (97.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|176
|USDJPY
|31
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-101
|USDJPY
|649
|XAUUSD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-11K
|USDJPY
|3K
|XAUUSD
|-21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +202.97 USD
Peor transacción: -148 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +87.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
