İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
71 (91.02%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (8.97%)
En iyi işlem:
5.87 USD
En kötü işlem:
-22.90 USD
Brüt kâr:
188.28 USD (124 270 pips)
Brüt zarar:
-88.83 USD (59 879 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (90.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.68 USD (35)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
37 (47.44%)
Satış işlemleri:
41 (52.56%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
2.65 USD
Ortalama zarar:
-12.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.90 USD (1)
Aylık büyüme:
94.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.26 USD
Maksimum:
22.90 USD (10.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +5.87 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +90.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
