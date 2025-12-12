SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AGTS xauusd
aliex Paul

AGTS xauusd

aliex Paul
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
71 (91.02%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (8.97%)
En iyi işlem:
5.87 USD
En kötü işlem:
-22.90 USD
Brüt kâr:
188.28 USD (124 270 pips)
Brüt zarar:
-88.83 USD (59 879 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (90.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.68 USD (35)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
37 (47.44%)
Satış işlemleri:
41 (52.56%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
2.65 USD
Ortalama zarar:
-12.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.90 USD (1)
Aylık büyüme:
94.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.26 USD
Maksimum:
22.90 USD (10.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 99
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.87 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +90.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol