- 자본
- 축소
트레이드:
99
이익 거래:
89 (89.89%)
손실 거래:
10 (10.10%)
최고의 거래:
5.87 USD
최악의 거래:
-22.90 USD
총 수익:
236.71 USD (156 684 pips)
총 손실:
-91.20 USD (61 910 pips)
연속 최대 이익:
35 (90.68 USD)
연속 최대 이익:
90.68 USD (35)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
0.96%
최대 입금량:
24.78%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
6.35
롱(주식매수):
50 (50.51%)
숏(주식차입매도):
49 (49.49%)
수익 요인:
2.60
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
2.66 USD
평균 손실:
-9.12 USD
연속 최대 손실:
2 (-22.84 USD)
연속 최대 손실:
-22.90 USD (1)
월별 성장률:
29.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.26 USD
최대한의:
22.90 USD (10.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.49% (22.90 USD)
자본금별:
7.42% (14.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|146
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.87 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +90.68 USD
연속 최대 손실: -22.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
