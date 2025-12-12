SeñalesSecciones
Ji Fu Wei

AGTS xauusd

Ji Fu Wei
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 150%
Exness-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
99
Transacciones Rentables:
89 (89.89%)
Transacciones Irrentables:
10 (10.10%)
Mejor transacción:
5.87 USD
Peor transacción:
-22.90 USD
Beneficio Bruto:
236.71 USD (156 684 pips)
Pérdidas Brutas:
-91.20 USD (61 910 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (90.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
90.68 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
2.18%
Carga máxima del depósito:
24.78%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
6.35
Transacciones Largas:
50 (50.51%)
Transacciones Cortas:
49 (49.49%)
Factor de Beneficio:
2.60
Beneficio Esperado:
1.47 USD
Beneficio medio:
2.66 USD
Pérdidas medias:
-9.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-22.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.90 USD (1)
Crecimiento al mes:
106.06%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.26 USD
Máxima:
22.90 USD (10.25%)
Reducción relativa:
De balance:
12.49% (22.90 USD)
De fondos:
7.42% (14.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 146
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 95K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.87 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +90.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.25 17:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.