Trade:
78
Profit Trade:
71 (91.02%)
Loss Trade:
7 (8.97%)
Best Trade:
5.87 USD
Worst Trade:
-22.90 USD
Profitto lordo:
188.28 USD (124 270 pips)
Perdita lorda:
-88.83 USD (59 879 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (90.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.68 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
37 (47.44%)
Short Trade:
41 (52.56%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-12.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.90 USD (1)
Crescita mensile:
94.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.26 USD
Massimale:
22.90 USD (10.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +5.87 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +90.68 USD
Massima perdita consecutiva: -22.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
