- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
99
盈利交易:
89 (89.89%)
亏损交易:
10 (10.10%)
最好交易:
5.87 USD
最差交易:
-22.90 USD
毛利:
236.71 USD (156 684 pips)
毛利亏损:
-91.20 USD (61 910 pips)
最大连续赢利:
35 (90.68 USD)
最大连续盈利:
90.68 USD (35)
夏普比率:
0.34
交易活动:
2.18%
最大入金加载:
24.78%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
6.35
长期交易:
50 (50.51%)
短期交易:
49 (49.49%)
利润因子:
2.60
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
2.66 USD
平均损失:
-9.12 USD
最大连续失误:
2 (-22.84 USD)
最大连续亏损:
-22.90 USD (1)
每月增长:
106.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.26 USD
最大值:
22.90 USD (10.25%)
相对跌幅:
结余:
12.49% (22.90 USD)
净值:
7.42% (14.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|146
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
