Negociações:
99
Negociações com lucro:
89 (89.89%)
Negociações com perda:
10 (10.10%)
Melhor negociação:
5.87 USD
Pior negociação:
-22.90 USD
Lucro bruto:
236.71 USD (156 684 pips)
Perda bruta:
-91.20 USD (61 910 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (90.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
90.68 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
2.18%
Depósito máximo carregado:
24.78%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
6.35
Negociações longas:
50 (50.51%)
Negociações curtas:
49 (49.49%)
Fator de lucro:
2.60
Valor esperado:
1.47 USD
Lucro médio:
2.66 USD
Perda média:
-9.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-22.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.90 USD (1)
Crescimento mensal:
106.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.26 USD
Máximo:
22.90 USD (10.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.49% (22.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.42% (14.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|146
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
150%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
5
100%
99
89%
2%
2.59
1.47
USD
USD
12%
1:500