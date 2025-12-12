SignaleKategorien
Ji Fu Wei

AGTS xauusd

Ji Fu Wei
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 150%
Exness-Real9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
99
Gewinntrades:
89 (89.89%)
Verlusttrades:
10 (10.10%)
Bester Trade:
5.87 USD
Schlechtester Trade:
-22.90 USD
Bruttoprofit:
236.71 USD (156 684 pips)
Bruttoverlust:
-91.20 USD (61 910 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (90.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.68 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
2.18%
Max deposit load:
24.78%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
6.35
Long-Positionen:
50 (50.51%)
Short-Positionen:
49 (49.49%)
Profit-Faktor:
2.60
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-22.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.90 USD (1)
Wachstum pro Monat :
106.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.26 USD
Maximaler:
22.90 USD (10.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.49% (22.90 USD)
Kapital:
7.42% (14.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 146
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 95K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.87 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 17:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
