Ji Fu Wei

AGTS xauusd

Ji Fu Wei
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 150%
Exness-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
89 (89.89%)
Убыточных трейдов:
10 (10.10%)
Лучший трейд:
5.87 USD
Худший трейд:
-22.90 USD
Общая прибыль:
236.71 USD (156 684 pips)
Общий убыток:
-91.20 USD (61 910 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (90.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.68 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
2.18%
Макс. загрузка депозита:
24.78%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
6.35
Длинных трейдов:
50 (50.51%)
Коротких трейдов:
49 (49.49%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
2.66 USD
Средний убыток:
-9.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-22.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.90 USD (1)
Прирост в месяц:
106.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.26 USD
Максимальная:
22.90 USD (10.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.49% (22.90 USD)
По эквити:
7.42% (14.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 146
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 95K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.87 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +90.68 USD
Макс. убыток в серии: -22.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 17:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.