- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
89 (89.89%)
Убыточных трейдов:
10 (10.10%)
Лучший трейд:
5.87 USD
Худший трейд:
-22.90 USD
Общая прибыль:
236.71 USD (156 684 pips)
Общий убыток:
-91.20 USD (61 910 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (90.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.68 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
2.18%
Макс. загрузка депозита:
24.78%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
6.35
Длинных трейдов:
50 (50.51%)
Коротких трейдов:
49 (49.49%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
2.66 USD
Средний убыток:
-9.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-22.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.90 USD (1)
Прирост в месяц:
106.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.26 USD
Максимальная:
22.90 USD (10.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.49% (22.90 USD)
По эквити:
7.42% (14.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|146
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.87 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +90.68 USD
Макс. убыток в серии: -22.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
150%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
5
100%
99
89%
2%
2.59
1.47
USD
USD
12%
1:500