トレード:
99
利益トレード:
89 (89.89%)
損失トレード:
10 (10.10%)
ベストトレード:
5.87 USD
最悪のトレード:
-22.90 USD
総利益:
236.71 USD (156 684 pips)
総損失:
-91.20 USD (61 910 pips)
最大連続の勝ち:
35 (90.68 USD)
最大連続利益:
90.68 USD (35)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
2.18%
最大入金額:
24.78%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
6.35
長いトレード:
50 (50.51%)
短いトレード:
49 (49.49%)
プロフィットファクター:
2.60
期待されたペイオフ:
1.47 USD
平均利益:
2.66 USD
平均損失:
-9.12 USD
最大連続の負け:
2 (-22.84 USD)
最大連続損失:
-22.90 USD (1)
月間成長:
106.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.26 USD
最大の:
22.90 USD (10.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.49% (22.90 USD)
エクイティによる:
7.42% (14.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|146
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
