- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
54 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (28.00%)
En iyi işlem:
9.12 USD
En kötü işlem:
-3.65 USD
Brüt kâr:
90.53 USD (3 177 pips)
Brüt zarar:
-26.69 USD (1 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (12.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.06 USD (3)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.00
Alış işlemleri:
24 (32.00%)
Satış işlemleri:
51 (68.00%)
Kâr faktörü:
3.39
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
1.68 USD
Ortalama zarar:
-1.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.09 USD (2)
Aylık büyüme:
70.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.09 USD (5.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.12 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok