- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
103 (74.63%)
Убыточных трейдов:
35 (25.36%)
Лучший трейд:
9.20 USD
Худший трейд:
-3.74 USD
Общая прибыль:
162.87 USD (5 949 pips)
Общий убыток:
-45.71 USD (1 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (12.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.06 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
27.51%
Макс. загрузка депозита:
42.50%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.41
Длинных трейдов:
51 (36.96%)
Коротких трейдов:
87 (63.04%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
1.58 USD
Средний убыток:
-1.31 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.14 USD (2)
Прирост в месяц:
99.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.14 USD (4.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.44% (7.09 USD)
По эквити:
24.73% (36.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.20 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.80 USD
Макс. убыток в серии: -7.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
89 USD в месяц
137%
0
0
USD
USD
191
USD
USD
6
100%
138
74%
28%
3.56
0.85
USD
USD
25%
1:500