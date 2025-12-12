СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Euro pips
Liu Ying Pei

Euro pips

Liu Ying Pei
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 89 USD в месяц
прирост с 2025 137%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
103 (74.63%)
Убыточных трейдов:
35 (25.36%)
Лучший трейд:
9.20 USD
Худший трейд:
-3.74 USD
Общая прибыль:
162.87 USD (5 949 pips)
Общий убыток:
-45.71 USD (1 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (12.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.06 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
27.51%
Макс. загрузка депозита:
42.50%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.41
Длинных трейдов:
51 (36.96%)
Коротких трейдов:
87 (63.04%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
1.58 USD
Средний убыток:
-1.31 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.14 USD (2)
Прирост в месяц:
99.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.14 USD (4.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.44% (7.09 USD)
По эквити:
24.73% (36.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.20 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.80 USD
Макс. убыток в серии: -7.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalIndexGlobal-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 35
5.58 × 160
XMGlobal-Real 14
5.96 × 108
Нет отзывов
2025.12.25 22:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 08:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.