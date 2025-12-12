- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
138
盈利交易:
103 (74.63%)
亏损交易:
35 (25.36%)
最好交易:
9.20 USD
最差交易:
-3.74 USD
毛利:
162.87 USD (5 949 pips)
毛利亏损:
-45.71 USD (1 825 pips)
最大连续赢利:
9 (12.80 USD)
最大连续盈利:
13.06 USD (3)
夏普比率:
0.44
交易活动:
26.46%
最大入金加载:
42.50%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
2 小时
采收率:
16.41
长期交易:
51 (36.96%)
短期交易:
87 (63.04%)
利润因子:
3.56
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
1.58 USD
平均损失:
-1.31 USD
最大连续失误:
2 (-7.14 USD)
最大连续亏损:
-7.14 USD (2)
每月增长:
99.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.14 USD (4.12%)
相对跌幅:
结余:
5.44% (7.09 USD)
净值:
24.73% (36.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.20 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.80 USD
最大连续亏损: -7.14 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月89 USD
137%
0
0
USD
USD
191
USD
USD
6
100%
138
74%
26%
3.56
0.85
USD
USD
25%
1:500