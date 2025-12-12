- Wachstum
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
103 (74.63%)
Verlusttrades:
35 (25.36%)
Bester Trade:
9.20 USD
Schlechtester Trade:
-3.74 USD
Bruttoprofit:
162.87 USD (5 949 pips)
Bruttoverlust:
-45.71 USD (1 825 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (12.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.06 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
28.54%
Max deposit load:
42.50%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
16.41
Long-Positionen:
51 (36.96%)
Short-Positionen:
87 (63.04%)
Profit-Faktor:
3.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-7.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.14 USD (2)
Wachstum pro Monat :
99.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.14 USD (4.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.44% (7.09 USD)
Kapital:
24.73% (36.24 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Bewertungen
