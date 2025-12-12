SignaleKategorien
Liu Ying Pei

Euro pips

Liu Ying Pei
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 89 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 137%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
103 (74.63%)
Verlusttrades:
35 (25.36%)
Bester Trade:
9.20 USD
Schlechtester Trade:
-3.74 USD
Bruttoprofit:
162.87 USD (5 949 pips)
Bruttoverlust:
-45.71 USD (1 825 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (12.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.06 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
28.54%
Max deposit load:
42.50%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
16.41
Long-Positionen:
51 (36.96%)
Short-Positionen:
87 (63.04%)
Profit-Faktor:
3.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-7.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.14 USD (2)
Wachstum pro Monat :
99.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.14 USD (4.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.44% (7.09 USD)
Kapital:
24.73% (36.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 4.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.20 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

CapitalIndexGlobal-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 35
5.58 × 160
XMGlobal-Real 14
5.96 × 108
Keine Bewertungen
2025.12.25 22:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 08:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.