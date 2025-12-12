- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
54 (72.00%)
Loss Trade:
21 (28.00%)
Best Trade:
9.12 USD
Worst Trade:
-3.65 USD
Profitto lordo:
90.53 USD (3 177 pips)
Perdita lorda:
-26.69 USD (1 058 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (12.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.00
Long Trade:
24 (32.00%)
Short Trade:
51 (68.00%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
1.68 USD
Perdita media:
-1.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.09 USD (2)
Crescita mensile:
70.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.09 USD (5.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.12 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.80 USD
Massima perdita consecutiva: -7.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
