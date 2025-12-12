- Incremento
Total de Trades:
138
Transacciones Rentables:
103 (74.63%)
Transacciones Irrentables:
35 (25.36%)
Mejor transacción:
9.20 USD
Peor transacción:
-3.74 USD
Beneficio Bruto:
162.87 USD (5 949 pips)
Pérdidas Brutas:
-45.71 USD (1 825 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (12.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.06 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
26.46%
Carga máxima del depósito:
42.50%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
16.41
Transacciones Largas:
51 (36.96%)
Transacciones Cortas:
87 (63.04%)
Factor de Beneficio:
3.56
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
1.58 USD
Pérdidas medias:
-1.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.14 USD (2)
Crecimiento al mes:
99.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.14 USD (4.12%)
Reducción relativa:
De balance:
5.44% (7.09 USD)
De fondos:
24.73% (36.24 USD)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
EURUSD
138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
EURUSD
117
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
EURUSD
4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Deposit load
Reducción
Mejor transacción: +9.20 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +12.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
1.67 × 3
|1.67 × 3
|
5.58 × 160
|5.58 × 160
|
5.96 × 108
|5.96 × 108
